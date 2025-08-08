Наталія Перехрист: Вчителька з Тернополя, яка надихає учнів на сміливі мрії

Наталія Перехрист, вчителька інформатики та англійської мови в тернопільській школі №23, у своїх уроках створює простір для творчості, довіри та новітніх технологій, де кожна дитина може побачити свій потенціал. Її інноваційні методи навчання привернули увагу на національному рівні, і вона потрапила до ТОП-50 найкращих учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine.

Мрія Наталії стати вчителем з’явилася ще в дитинстві, коли вона вирішила надихати учнів на досягнення своїх цілей і не боятися помилок. Уже понад десять років вона працює в школі №23, де викладає інформатику та англійську, працюючи з учнями різного віку.

Освіта без меж та шаблонів

Наталія переконана, що традиційні методи навчання не завжди ефективні. Щоб зацікавити дітей, вона використовує сучасні інструменти — штучний інтелект, ігри, фільми та STEM-освіту. “На уроках інформатики ми не лише працюємо з теорією, а й створюємо проєкти та граємо в освітні ігри. Діти мають доступ до електронних кабінетів, де можуть проходити додаткові матеріали, а також працюють з моїм сайтом, щоб виконувати практичні завдання вдома”, — розповідає Наталія.

Вона також активно використовує інноваційні методи вивчення англійської мови, зокрема через спілкування з носіями мови у рамках програми «Україна говорить англійською». “Учні мають можливість ділитися враженнями та обговорювати теми з іншими школярами, слухати досвід інших і вивчати мову за допомогою фільмів із субтитрами”, — додає вона.

Мотивація через приклад та підтримку

Наталія вважає, що головне в навчанні — не оцінки, а здатність учнів критично мислити та аналізувати. Вона підтримує дітей, допомагає їм не втрачати віру в себе й мотивує на участь у конкурсах та проектах. “Учні не повинні боятися помилок чи відмовлятися від відповідей. Я завжди підтримую їх, щоб вони сміливо йшли вперед, незалежно від труднощів”, — зазначає вчителька.

Досягнення та міжнародна діяльність

Минулий рік став для Наталії роком значних досягнень. Разом з учнями вона взяла участь у міжнародному тижні кодування EU Code Week 2024, де їх команда потрапила до п’ятірки найкращих серед учасників з 49 країн. “Це був справжній виклик для нас усіх, і ми перемогли завдяки рішучості та знанням”, — згадує вона.

Наталія активно займається популяризацією цифрової грамотності. Разом з колегами вона бере участь у міжнародних освітніх обмінах, де ділиться досвідом про освіту під час війни та впровадження інновацій в українських школах.

Ризик та амбіції

Цього року Наталія вперше подалася на премію Global Teacher Prize Ukraine. “Це велика відповідальність, але я відчула, що готова до цього виклику. І, навіть якщо не виграю, для мене важливо показати, що українські школи можуть бути сучасними та інноваційними”, — каже вона.

Вона вірить, що сучасна освіта повинна бути цікавою, адаптивною і націленою на розкриття потенціалу кожної дитини. І хоче продовжувати змінювати підходи до навчання, надихати своїх учнів і вчителів на нові досягнення та професійний розвиток.

За інф. 20 хвилин