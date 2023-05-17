Оголошення про проведення конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу

Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 21 грудня 2022 року № 622 «Про спорудження пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу», на підставі розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 15 травня 2023 року №103 «Про затвердження умов конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу, затвердження складу організаційного комітету з проведення конкурсу та складу журі конкурсу» організаційний комітет з проведення конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу оголошує про проведення конкурсу.

Реєстрація учасників конкурсу, видача конкурсної документації та прийом матеріалів на конкурс проводяться організаційним комітетом з проведення конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу за адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, адмінбудинок Тернопільської обласної ради, праве крило, шостий поверх (каб. 649, канцелярія Тернопільської обласної ради, тел.: 52-34-23) або на офіційну електронну адресу ovm@reg-adm.gov.te.ua (тема: конкурс на кращий ескізний проект пам’ятника Роману Шухевичу) з 18 травня по 06 червня 2023 року включно у робочі дні з 08:00 год. до 17:15 год. (п’ятниця – до 16:00 год.).

З умовами конкурсу на кращий ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому Української повстанської армії Роману Шухевичу можна ознайомитися в додатку 1 до відповідного розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 15 травня 2023 року № 103 або за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1AK9MM7rjGIBsSbsmiG_tjZThNBpakVVS.

Організаційний комітет з проведення конкурсу на кращий

ескізний проект пам’ятника генерал-хорунжому

Української повстанської армії

Роману Шухевичу 17 травня 2023 року