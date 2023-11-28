Тонік для обличчя: для чого він потрібен і як ним користуватися



Хороший тонік для обличчя здатен виконувати одразу декілька функцій, важливих для краси та здоров’я шкіри. З його допомогою можна очищати шкіру, зволожувати, покращувати колір тощо. Косметичний тонік неважко підібрати для будь-якого типу шкірного покриву, а найпопулярнішими інгредієнтами такого засобу виступають рослинні олії, гліцерин та гіалуронова кислота.

Для чого потрібен тонік для обличчя?

Основне призначення доглядового продукту – виконання завершального очищення шкіри. Він ефективно прибирає залишки різних забруднень, косметичних та очищувальних засобів (гелів для вмивання, пінок тощо). Тонік для обличчя представляє собою рідку та часто прозору субстанцію, яка містить активні речовини та інші корисні компоненти. Зазвичай продукт використовують після основного очищення шкіри – перед тим, як застосувати поживний крем або сироватку.

Тонік для обличчя вирішує наступні завдання:

Завершує очищення шкіри, не лише видаляючи забруднення з поверхні, а й витягуючи з пор. На відміну від інших засобів для очищення та жорсткої води, тонік не викликає відчуття стягнутості. Відновлює природний рівень pH шкіри та нормалізує роботу сальних залоз. Підтримання кислотно-лужного балансу забезпечує надійний захист шкірного покриву від зовнішніх негативних впливів, запобігає лущенню, висипам та ранньому старінню. Підготовлює епідерміс до нанесення основного доглядового засобу (зволожуючого чи живильного крему, маски, сироватки, флюїду тощо). Усуває всі перешкоди на шляху активних компонентів та цінних речовин, які містяться у засобі догляду, дозволяючи їм проникати у глибинні шари шкіри.

Регулярно використовуючи якісний корейський, європейський або український тонік для обличчя, ви зробите свою шкіру м’якою та сяючою, покращите колір та рельєф, усунете сухість, лущення та запалення.

Як користуватися тоніком для обличчя?

Будь-який косметичний тонік використовують після основної процедури очищення шкіри. Існує кілька способів нанесення даного засобу.

Наберіть трохи тоніку в долоню та розподіліть на обидві руки, а потім нанесіть на шкіру обличчя м’якими поплескуваннями. Почекайте, доки засіб вбереться природним чином. Даний спосіб вважається універсальним та підходить для всіх типів шкірного покриву. Візьміть ватний диск і нанесіть на нього трохи тоніку, а потім м’яко протріть обличчя у напрямках масажних ліній. Рухайтесь від центральної частини чола до скронь, від центру обличчя до периферійних зон. Потім протріть шию, рухаючись знизу до верху. Даний спосіб не тільки завершує процедуру очищення шкіри, але й посилює мікроциркуляцію, покращуючи тонус та проникнення поживних речовин у глибинні шари шкірного покриву. Нанесіть засіб на косметичну серветку і на 30-40 секунд прикладіть до обличчя. Цей спосіб підходить для дуже чутливої шкіри, на якій є висипи, запалення, акне тощо. Він дозволяє делікатно насичувати шкірний покрив поживними речовинами, хоча й не передбачає інтенсивного очищення.

Додаткові поради щодо використання тоніку:

Перед нанесенням продукту дочекайтесь, доки шкіра просохне, оскільки вода на її поверхні перешкоджатиме проникненню активних речовин. Після нанесення тонізуючого засобу знову почекайте, поки він вбереться. Тільки після цього наносьте крем, сироватку, маску або флюїд масажними рухами. Не забувайте, що тонізуючий засіб варто наносити не лише на обличчя, але й на шкіру в зонах шиї та декольте.