Тернопільська прокуратура вимагає повернути землю Національного природного парку «Дністровський каньйон» у державну власність

Тернопільська прокуратура через суд вимагає повернути земельну ділянку, що входить до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон»

Бучацька окружна прокуратура звернулася до суду з позовною заявою, вимагаючи повернення земельної ділянки, яка є частиною Національного природного парку «Дністровський каньйон», до державної власності. Прокурори діють в інтересах держави, оскільки ділянка площею 3,2831 га була незаконно переведена органом місцевого самоврядування в категорію земель сільськогосподарського призначення та передана в комунальну власність міської ради.

За словами представників прокуратури, такий крок ставить під загрозу охоронний статус природно-заповідного фонду, адже існує реальний ризик подальшого відчуження ділянки або її використання не за призначенням, що суперечить законодавству та цілям збереження природних територій.

У судовому порядку прокурори вимагають скасувати державну реєстрацію цієї земельної ділянки та повернути її в державну власність. Наразі Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у цій справі.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури зазначає, що земельні ділянки, які належать до природно-заповідного фонду, повинні перебувати під особливою охороною та використовуватись виключно за цільовим призначенням.

Розгляд справи триває.