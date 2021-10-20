14:30 | 20.10.2021
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Тернопільщина 

Аграрії Тернопільщини, які вирощують “нішеві” культури, можуть отримати 5 тисяч за гектар

tata 0 Views Прокоментуй!

Аграрії, які вирощують нішеві культури (гречку, просо, жито, овес) мають право отримати субсидію у розмірі до 5000 гривень на гектар. Проте, є обмеження не більше ніж 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.

Види культур, які субсидуються у поточному році, розмір субсидії та розподіл бюджетних коштів за видами культур, їх перерозподіл протягом року затверджується наказом Мінагрополітики.

Для отримання субсидії необхідно подати документи до 15 листопада до обласних комісій у паперовому вигляді.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2021-п#Text.

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