Аграрії Тернопільщини, які вирощують “нішеві” культури, можуть отримати 5 тисяч за гектар

Аграрії, які вирощують нішеві культури (гречку, просо, жито, овес) мають право отримати субсидію у розмірі до 5000 гривень на гектар. Проте, є обмеження не більше ніж 300 гектарів оброблюваних угідь одним отримувачем.

Види культур, які субсидуються у поточному році, розмір субсидії та розподіл бюджетних коштів за видами культур, їх перерозподіл протягом року затверджується наказом Мінагрополітики.

Для отримання субсидії необхідно подати документи до 15 листопада до обласних комісій у паперовому вигляді.

Детальніше: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/886-2021-п#Text.