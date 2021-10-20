2,5 тисяч молодих дерев висадили на Кременеччині

Дві з половиною тисячі молодих дерев віднині зростатиме у Стіжоцькому лісництві ДП ”Кременецьке лісове господарство” квартал 91 виділ 19. Тут, лісівники із допомогою студентів Кременецького лісотехнічного коледжу висаджували сосну звичайну .

Працювали всі разом та допомагали один одному. Підготовчі роботи до осінньої лісокультурної кампанії розпочаті були заздалегідь – лісівники підбирали необхідні ділянки для створення нових лісів, готували проєкти для посадки, проводили підготовку ґрунту. Крім того, у лісових розсадниках створили всі умови для розвитку здорового і якісного посадкового матеріалу.