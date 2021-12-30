Через Тернопіль курсуватиме двоповерховий потяг

30 грудня, через Тернопіль вперше курсуватиме двохповерховий потяг “Шкода”.

Акціонерна компанія “Укрзалізниця” запустить двоповерховий електропоїзд Skoda у перший рейс за маршрутом Київ – Львів.

Про це в середу, 29 грудня, повідомила прес-служба компанії.

“30 грудня 2021 року АТ “Укрзалізниця” відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом Київ – Львів. Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45″, – йдеться в повідомленні.

Поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

Вагони двоповерхового поїзда Skoda обладнано розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

В “Укрзалізниці” повідомили, що поїзд Skoda City Elephant, який залізничники ласкаво називають «наше слоненя», уже готовий везти пасажирів.