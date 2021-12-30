Тернопільська лікарня отримала дозвіл на пересадку нирок та серця

Тернопільська комунальна міська лікарня №2 отримала ліцензію на трансплантацію внутрішніх органів людини. Це стосується саме пересадки нирок та серця.

“Ми виконали всі умови Національної служби здоров’я України щодо забезпечення необхідною для цього апаратурою, підготували спеціалістів. Тож сьогодні готові до розвитку трансплантології у нашому медзакладі. Перш за все, йдеться про пересадки серця та нирки”, – сказав у відео директор КНП Тернопільська комунальна міська лікарня №2, заслужений лікар України Ростислав Левчук.