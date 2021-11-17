Чому жителі села під Тернополем бояться переходити дорогу на новому перехресті?

Йдеться зокрема про ділянку на «Гаївському перехресті», де дорогу зробили, а про пішохідні переходи забули.

Про це у спільноті «Великогаївська об’єднана територіальна громада» пише Дмитро Процайло.

«Хтось пробував перейти перехрестя по ПДР? Відсутні повністю пішохідні переходи по в. Микулиницька, Протасевича, Гайова та зупинка «Гаївське перехрестя». Як перейти? Попід міст виходиш на проїжджу частину. Створили ще одну аварійно-небезпечну ділянку. Знаю, що живемо в вік технологій: “Літати не вмію, телепортацію не вивчав”(((», — йдеться у дописі.

В коментарях люди пишуть, що відверто бояться переходити дорогу, адже там постійний рух транспорту і пропускати пішоходів ніхто не хоче.