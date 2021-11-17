Тернопільська аптека №78 тимчасово переїхала в інше приміщення

У 2019 році найстаріша аптека Тернополя – №78 відсвяткувала свій 60-річний ювілей, а через три роки влада міста фактично викинула її працівників з їхнього приміщення. Пройшов короткий час, і аптека, яку знало не одне покоління тернополян насамперед через послуги з виготовлення ліків, тимчасово переїхала в інше приміщення на вулиці Руській, 19.

«До нашої аптеки за ці роки протоптана стежка, і вона має жити»

– Попри останні перипетії аптека вижила, втрималась на плаву і функціонує. Ми продовжуємо тимчасово працювати в іншому, орендованому за власні кошти приміщенні. Станом на сьогодні у нас можна замовити та придбати вакцини, ортопедичне взуття, забезпечуємо інсуліном хворих на цукровий діабет, працюємо із програмою «Доступні ліки», з безоплатними та пільговими рецептами учасників АТО, інвалідів та хронічних хворих, дітей-інвалідів. А також забезпечуємо хворих психоневрологічними препарати. У нас є дуже багато інклюзивних та специфічних препаратів, яких більше ніхто в Тернополі не має. Всі ліки у нас сертифіковані. На даний момент не працюємо лише з наркотичними препаратами, адже поки не маємо відповідного приміщення. Через те не можемо виготовляти лікарські форми за рецептами лікарів та внутріаптечні заготовки: мікстури, розчини, порошки, мазі, свічки, багатокомпонентні очні краплі. Хоча бачимо, що люди важко це сприймають у зв’язку з тим, що в центрі Тернополя ми були єдині, хто їх виготовляв. Тепер їм незручно їздити за ліками в інші райони міста. Однак люди шукають нас і щодня бачимо ріст відвідувачів. Як сказав мені один відомий тернополянин, до нашої аптеки за ці роки протоптана стежка, і вона має жити, – розповіла Ольга Жируха, яка керує даною аптекою з 2015 року.

Для виготовлення власних препаратів потрібно мати виробничі приміщення площею не менше 150 кв. м.

– Такої площі на сьогодні ми не можемо собі дозволити орендувати. Виробництво ліків в аптеці – це важкий і відповідальний технологічний процес. У нашій професії немає права на помилку. Адже одна неправильно прочитана буква у рецепті може означати вже зовсім інший лікарський препарат. Відколи я стала керівником даної аптеки, ми відновили даний напрямок і донесли до лікарів, що все ж таки є багато інгредієнтів, з яких можна виготовляти препарат, вилучивши одну форму і залучивши іншу, яка набагато ефективніша для лікування хворого і дає позитивний результат. Для нас було завжди за честь виготовляти ліки. Своєю самовідданою щоденною працею ми допомагали лікарям повернути здоров’я, а інколи й життя хворій людині. Наш заклад зумів довести свою значимість і необхідність. Ми поєднали досвід і сучасний підхід до ведення фармацевтичної справи. Сподіваюся, що незадовго відновимо виготовлення препаратів на власній базі, – мовить керівник аптеки.

Тернопільська аптека №78 і далі працює цілодобово.

– На раді трудового колективу було прийнято рішення не скорочувати штату працівників. Хто виявив бажання піти на іншу роботу, той пішов, нікого ми примусово не звільняли. Лише було прохання від адміністрації, щоби наші працівники взяли відпустки за власний рахунок до врегулювання ситуації. Після того, як ми відновили діяльність, намагаємося повернути борги людям за час вимушеної відпустки. Приємно, що більшість наших співробітників, які у нас давно працюють та надають кваліфіковану допомогу і консультації, залишилися з нами, – повідомила Ольга Василівна.

– Я прийшла в цю аптеку в 1987 році і працюю до сьогоднішнього дня. Тисячі тернополян приходили сюди з лікарськими рецептами. Наші постійні клієнти добре знають, що, окрім професійного обслуговування, отримають тут дещо більше – дружню пораду, добре слово, і все це триває понад 60 років. Було не завжди легко, але професіоналізм, працездатність і відданість своїй справі наших фармацевтів були завжди на вищому рівні. Аптека №78 – еталон для всіх аптек. А фармація для мене – це любов на все життя, тому дуже тішуся з того, що аптека відновила роботу і незабаром повернеться на той високий рівень, який був донедавна, – розповіла фармацевт, у недалекому минулому завідувач відділом готових лікарських форм Галина Яківна Крутиголова.

Готується позов про відчуження приміщення аптеки з незаконного володіння

Нагадаємо, кілька років триває судова тяганина навколо аптеки №78, а точніше – її приміщення. Гучного розголосу ця справа набрала після того, як міська влада вирішила «виселити» аптекарів. Сама ж аптека як юридична особа належить до підпорядкування обласної ради, яка за попередньої каденції відстоювала її права і подала в суд на міську раду. Тоді суди дійшли висновку, що спірне приміщення аптеки №78 віднесено до спільної власності територіальної громади області і жодного рішення про передачу вказаного майна Тернопільській міській раді обласною радою не ухвалювалось. На сьогодні ж міська рада таки домоглася свого – аптеку виселили зі свого приміщення. Однак її керівництво не збирається сидіти склавши руки, а продовжує боротися за повернення власного майна.

– Якби в нас не було планів повернутися в наше приміщення, ми, швидше за все, потрапили б під ліквідацію. Але так як наша аптека має історію з 1959 року, в неї є база, приміщення, зроблені нашим коштом невід’ємні покращення і найголовніше – ми рішенням Верховної Ради України про роздержавлення комунального майна є законними власниками цього майна, ми продовжуємо боротьбу. Люди вкладали в неї свою працю, і ось так, щоби зникла ціла епоха, цього ми не допустимо . Після того, як ми самі себе відновили, було звернення до наших засновників – Тернопільської обласної ради, адже аптека залишилася комунальною формою власності. Просимо, щоби вони надали нам приміщення у лікарнях, щоби якомога швидше ввійти у той ритм роботи, який наша аптека мала до червня. Думаю, до нас прислухається депутатський корпус, адже ми сплачували велику кількість податків, які поверталися як в область, так і місту, позаяк наша аптека зареєстрована в Тернополі, а не так як більшість аптечних мереж, які бізнес ведуть у Файному місті, а податки сплачують у Львів, Харків чи Вінницю, – каже Ольга Жируха.

На сьогодні представниками аптеки №78 готується позов про відчуження з незаконного володіння їхнього майна.

– Ми хочемо відчужити дане приміщення від незаконного володіння, адже вбачаємо, що ними незаконно заволоділи. На даний момент, через те що за 5 місяців не зроблено практично жодних дій правоохоронцями з Тернополя, вбачаю корумпованість з боку високопосадовців різних рівнів, тому добиваюся того, щоби нашу справу з Тернополя передали в іншу область, а саме у Київ. Нехай там дадуть правову оцінку зробленого. Мені відомо, що справу вилучено. Також нами донесено дану інформацію до генпрокурора України пані Венедиктової, а справу просимо взяти на особистий контроль. І керівництво, і працівники налаштовані рано чи пізно повернутися у своє приміщення та продовжити працювати, як раніше, – підсумувала Ольга Василівна.



