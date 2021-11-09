COVID-19 на Тернопільщині: майже 400 нових хворих, 15 людей померли
390 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 листопада 2021 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 15:
1 – чоловік 79р., Тернопільський район;
2 – чоловік 78р., Тернопільський район;
3 – чоловік 49р., Тернопільський район;
4 – жінка 87р., Кременецький район;
5 – чоловік 79р., Тернопільський район;
6 – жінка 33р., м.Тернопіль;
7 – жінка 79р., Тернопільський район;
8 – чоловік 59р., Тернопільський район;
9 – жінка 64р., Тернопільський район;
10 – чоловік 67р., Тернопільський район;
11 – чоловік 89р., Кременецький район;
12 – чоловік 55р., Чортківський район;
13 – жінка 83р., Чортківський район;
14 – жінка 68р., м.Чортків;
15 – чоловік 76р., Чортківський район.
одужало – 531 особа
проведено досліджень методом ПЛР – 1 750
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 95 200 осіб;
одужало – 82 692 особа;
летальних випадків – 1 746 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 10 575 (8 963 одужало, 210 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 006 (1 527 одужало, 48 летальних)
– Тернопільський район – 56 872 (49 189 одужало, 967 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 25 805 (22 209 одужало, 424 летальних)
– Чортківський район – 27 753 (24 540 одужало, 566 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 3 601 (3 214 одужало, 44 летальних)
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (72 особи) ):
• Борсуківська сільська ОТГ – 2
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ – 6
• Кременецька міська ОТГ – 25
• Лановецька міська ОТГ – 12
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ –19
• Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (278 особи) ):
• Байковецька сільська ОТГ – 5
• Бережанська міська ОТГ – 6
• Білецька сільська ОТГ – 7
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 5
• Залозецька селищна ОТГ – 0
• Збаразька міська ОТГ – 28
• Зборівська міська ОТГ –2
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 0
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 1
• Нараївська сільська ОТГ – 2
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 8
• Підгаєцька міська ОТГ – 5
• Підгороднянська сільська ОТГ – 4
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 9
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 7
• Тернопільська міська ОТГ – 175
Чортківський район (40 осіб) ):
• Білобожницька сільська ОТГ – 1
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 2
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 0
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 1
• Заліщицька міська ОТГ – 3
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 1
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 0
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 8
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 0
• Хоростківська міська ОТГ – 15
• Чортківська міська ОТГ – 3