COVID-19 на Тернопільщині: майже 400 нових хворих, 15 людей померли

390 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 8 листопада 2021 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 15:

1 – чоловік 79р., Тернопільський район;

2 – чоловік 78р., Тернопільський район;

3 – чоловік 49р., Тернопільський район;

4 – жінка 87р., Кременецький район;

5 – чоловік 79р., Тернопільський район;

6 – жінка 33р., м.Тернопіль;

7 – жінка 79р., Тернопільський район;

8 – чоловік 59р., Тернопільський район;

9 – жінка 64р., Тернопільський район;

10 – чоловік 67р., Тернопільський район;

11 – чоловік 89р., Кременецький район;

12 – чоловік 55р., Чортківський район;

13 – жінка 83р., Чортківський район;

14 – жінка 68р., м.Чортків;

15 – чоловік 76р., Чортківський район.

одужало – 531 особа

проведено досліджень методом ПЛР – 1 750

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 95 200 осіб;

одужало – 82 692 особа;

летальних випадків – 1 746 (3 випадки жителі інших областей).

Загалом випадки підтверджено:

– Кременецький район – 10 575 (8 963 одужало, 210 летальних):

в т.ч. м. Кременець – 2 006 (1 527 одужало, 48 летальних)

– Тернопільський район – 56 872 (49 189 одужало, 967 летальних):

в т.ч. м. Тернопіль – 25 805 (22 209 одужало, 424 летальних)

– Чортківський район – 27 753 (24 540 одужало, 566 летальних):

в т.ч. м. Чортків – 3 601 (3 214 одужало, 44 летальних)

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (72 особи) ):

• Борсуківська сільська ОТГ – 2

• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2

• Вишнівецька селищна ОТГ – 6

• Кременецька міська ОТГ – 25

• Лановецька міська ОТГ – 12

• Лопушненська сільська ОТГ – 3

• Почаївська міська ОТГ –19

• Шумська міська ОТГ – 3

Тернопільський район (278 особи) ):

• Байковецька сільська ОТГ – 5

• Бережанська міська ОТГ – 6

• Білецька сільська ОТГ – 7

• Великоберезовицька селищна ОТГ – 7

• Великобірківська селищна ОТГ – 1

• Великогаївська сільська ОТГ – 5

• Залозецька селищна ОТГ – 0

• Збаразька міська ОТГ – 28

• Зборівська міська ОТГ –2

• Золотниківська сільська ОТГ – 0

• Іванівська сільська ОТГ – 0

• Козівська селищна ОТГ – 5

• Козлівська селищна ОТГ – 0

• Купчинецька сільська ОТГ – 0

• Микулинецька селищна ОТГ – 1

• Нараївська сільська ОТГ – 2

• Озернянська сільська ОТГ – 0

• Підволочиська селищна ОТГ – 8

• Підгаєцька міська ОТГ – 5

• Підгороднянська сільська ОТГ – 4

• Саранчуківська сільська ОТГ – 0

• Скалатська міська ОТГ – 9

• Скориківська сільська ОТГ – 1

• Теребовлянська міська ОТГ – 7

• Тернопільська міська ОТГ – 175

Чортківський район (40 осіб) ):

• Білобожницька сільська ОТГ – 1

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0

• Борщівська міська ОТГ – 2

• Бучацька міська ОТГ – 1

• Васильковецька сільська ОТГ – 0

• Гримайлівська селищна ОТГ – 0

• Гусятинська селищна ОТГ – 2

• Заводська селищна ОТГ – 1

• Заліщицька міська ОТГ – 3

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1

• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 0

• Колиндянська сільська ОТГ – 0

• Копичинецька міська ОТГ – 1

• Коропецька селищна ОТГ – 0

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1

• Монастириська міська ОТГ – 0

• Нагірянська сільська ОТГ – 1

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 8

• Товстенська селищна ОТГ – 0

• Трибухівська сільська ОТГ – 0

• Хоростківська міська ОТГ – 15

• Чортківська міська ОТГ – 3