Сьогодні – останній день голосування за проєкти «Громадського бюджету 2022» Тернополя

Сьогодні, 9 листопада, (о 23:59 год.) завершується голосування за проєкти «Громадського бюджету 2022» Тернопільської міської територіальної громади.

Проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів (до вичерпання обсягу запланованих коштів), будуть реалізовані у 2022 році.

Так, станом на ранок 9 листопада, на підтримку малих і великих проєктів жителі Тернопільської громади віддали уже близько 50 000 голосів, більше 95% з яких – через онлайн-сервіси.

Звертаємо увагу! Голоси тих жителів Тернопільської громади, які скористаються порталом «Громадський бюджет» або терміналом ПриватБанку, прийматимуться сьогодні до 23:59 год, а ті жителі громади, які голосуватимуть через Центр надання адміністративних послуг, зможуть віддати свій голос до 20:00 год, відповідно до робочого графіка ЦНАПу.

Нагадаємо, у цьому році до голосування допущено 53 проєкти, 27 з яких – великі (вартість реалізації від 500 000 до 2 000 000 гривень) та 26 – малі (від 1000 до 500 000 гривень). Загальна сума коштів, що буде спрямована з місцевого бюджету на реалізацію проєктів-переможців у 2022 році, складає 16 930 839 грн, 70% з яких – на реалізацію великих проєктів та 30% – для малих.