09:35 | 9.11.2021
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Тернопільщина 

На Тернопільщині згорів гараж разом з легковим автомобілем (фото)

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині згорів гараж разом з легковим автомобілем.

6 листопада о 09:58 у селищі Старе Місто Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району на вулиці Польна виникла пожежа гаражного приміщення.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіни, покриття та перекриття гаража на площі 20 м кв., а також капот і решітка радіатора автомобіля «Volkswagen caddy».

Пожежу ліквідовано черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Під час гасіння пожежі врятовано гаражне приміщення та три легкові автомобілі.

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