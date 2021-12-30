Cуд залишив під вартою студента, підозрюваного у закладках 71 пакета канабісу
Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Сергія З. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 листопада 2021 року щодо обраного Сергію З. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 28 січня 2022 року та визначений розмір застави в сумі 181 тис. 600 грн.
В апеляційній скарзі захисник підозрюваного вважав, що місцевим судом не доведено ризик того, що його підзахисний може переховуватись від слідства та/чи суду, оскільки його підзахисний раніше не притягався до кримінальної відповідальності. Тому просив дану ухвалу скасувати і обрати Сергію З. більш м’який запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічну пору доби. А також зменшити розмір застави.
Органами досудового розслідування 19-річному студенту Сергію З. оголошено підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут наркотичних засобів у місцях, призначених для проведення спортивних і культурних заходів). А саме, що 28 листопада 2021 року, в другій половині дня працівники Управління патрульної поліції роти «ТОР» у лісосмузі поблизу ресторану «Монако», що на вул. Львівській у м. Тернополі, побачили Сергія З., який збував наркотичні засоби шляхом розставлення так званих «закладок». Під час огляду місця події у підозрюваного виявили та вилучили 71 згорток із частково подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору. За результатами експертизи, згортки містили особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс загальною вагою 0, 776 гр.
Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У судовому засідання Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши суддю–доповідача, доводи підозрюваного та його захисника, думку прокурора, і прийшла до висновку, що застосування на даній стадії більш м’яких запобіжних заходів є не можливим, оскільки не зможуть запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. А саме, що Сергій З. може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Також місцевим судом враховано особу підозрюваного, його слабкі соціальні зв’язки, а також всі обставини справи, з якими закон пов’язує вирішення такого питання.
Щодо розміру застави, слідчий суддя вірно врахував положення статей 182,183 КПК України, практику Європейського суду з прав людини, а також те, що під час огляду місця події у підозрюваного було вилучено 0, 776 гр особливо небезпечного наркотичного засобу “канабіс”, можливу суму доходу від його реалізації і те, що Сергій З. приїхав до м. Тернопіль на транспортному засобі і орендував квартиру для проживання, що може свідчити про наявність у нього достатнього розміру коштів.
Із врахуванням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу захисника Сергія З. залишила без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 30 листопада 2021 року – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.
Джерело: Тижневик “Номер один”