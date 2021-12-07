Дев’ять людей померли минулої доби на Тернопільщині внаслідок COVID-19
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 84 р., Тернопільський район;
2 – чоловік 67 р., Тернопільський район;
3 – жінка 87 р., Тернопільський район;
4 – жінка 72 р., Тернопільський район;
5 – жінка 65 р., м.Тернопіль;
6 – жінка 63 р., Чортківський район;
7 – жінка 68 р., Тернопільський район;
8 – жінка 75 р., м.Тернопіль;
9 – чоловік 40 р., м.Кременець.
Загалом за добу зафіксували 143 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 545 людей.