Ваш син все вигадує: в Тернополі розпочнуть службову перевірку садочка

Керівництво дитсадку, що у Тернополі, пообіцяло з’ясувати достовірність звинувачень батька 3-річного хлопчика в тому, що дитину б”Є вихователька. Керівництво переконує чоловіка, що його син просто все вигадав. Та перевірку все ж розпочали. У коментарі виданню teren.in.ua в Тернопільському міському управлінні освіти розповіли, що про інцидент дізнались із соцмереж. Там запевнили, що керівниця управління Ольга Похиляк уже поспілкувалась із керівництвом дитсадка та батьком 3-річного хлопчика. “Ми готуємо проєкт наказу про проведення службової перевірки щодо фактів, про які батько повідомив у соцмережі”, – сказала начальниця відділу дошкільної, середньої та позашкільної світи управління освіти Тернопільської міськради Ірина Сум.

Нагадаємо, щ у Тернополі чоловік звинуватив виховательку одного із дитсадків у побитті свого 3-річного сина. За його словами, дитина розповіла йому про насильство, а після того, як чоловік прийшов у дошкільний заклад, через скарги виховательки його видалили із батьківського чату.

Про це Олександр Ширшин написав у Facebook.

За словами чоловіка, його 3-річний син повернувся із дитсадка з червоною рукою, коли він запитав, що сталося, той сказав, що його вдарила вихователька. Тоді батько поспілкувався із жінкою і вона запевнила його, що не била дитину, а просто випадково потиснула за руку, через що та почервоніла.

Проте вже через кілька днів син Олександра Ширшина знову став пригніченим та переляканим.

“Почав з будь якого приводу плакати, хоча такого ніколи не було, і вередувати. Після кількох тижнів вдома, знову більш-менш почав приходити до себе. Пішов до садочку, проте через кілька днів почав справляти нужду в штани, а не на горщик. Просився постійно до мами на руки. Вночі прокидався і в сльозах кликав маму. Побувши знову два тижні вдома, питаємось, чи він іде в садочок. Відповідь була негативна. Сказав, що “тьотя б‘є”. Коли я запитав як, то сказав, що у ногу б‘є і показав рукою як і куди. Нагадаю, що дитині 3 роки і він ніколи не обманював”, – каже чоловік.

Коли батько дитини прийшов до дитсадка, щоб з’ясувати ситуацію, вихователька написала у батьківський чат, поскаржившись на те, що чоловік без причин чіпляється до неї та зриває виховний процес. Згодом чоловіка видалили із цього чату.