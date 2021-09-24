До Чорткова приїхав Блаженніший Святослав

На 10-річчя хіротонії та інтронізації Дмитра Григорака до Чорткова завітав Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

10 років тому в катедральному соборі Верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові відбулася єпископська хіротонія преосвященного владики Дмитра Григорака, єпарха Бучацького. Чин архієрейської хіротонії здійснив Блаженніший Святослав Шевчук.

Тож символічно, що на десяту річницю хіротонії та інтронізації владики Дмитра Григорака до Чорткова знову завітав Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Він же очолив архієрейську Літургію в катедральному соборі Святих Верховних апостолів Петра і Павла.

Користуючись нагодою, міський голова Чорткова Володимир Шматько привітав преосвященного владику Дмитра Григорака та від імені всієї громади щиро подякував йому за багаторічне служіння Богу, Україні та людям.

Окрім того, очільник громади запросив Блаженнішого Святослава у наступному році знову відвідати Чортків та стати дотичним до відзначення 500-ї річниці з моменту отримання Чортковом статусу міста.



