Тернопільські комунальники заплатили будівельникам більше 10 мільйонів, за роботи, які не зробили

Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради кошти на суму 13,1 млн. грн. спрямовано на оплату ТОВ “Тернопіль Мостобуд” та ТОВ “Будівельна компанія “Тернобудсервіс” вартості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування без виконання робіт по їх улаштуванню, монтажу або використанню для ремонтних робіт. Про це повідомляє Державна аудиторська служби України.

Також кошти на суму 476,3 тис. грн. перераховано ТОВ “Техно-Буд-Центр” за виконані роботи, що не передбачені проектно-кошторисною документацією та договором підряду. Одну посадову особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

Матеріали ревізії передано до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про її результати поінформовано Тернопільську обласну прокуратур.