Допомогти школярам визначитись з професією допоможуть профорієнтаційні центри

Часто школярі обирають собі професію, керуючись думкою оточення, або модними тенденціями. В результаті їхні таланти та бажання залишаються не реалізованими, а ринок праці має нестачу одних спеціалістів та надлишок інших. Вирішити цю проблему можуть профорієнтаційні центри, спеціалісти яких розповідатимуть школярам про те, які є професії та допомагатимуть дитині визначитись із тією спеціальністю, яка цікава саме їй.

Відтак, депутатка Тернопільської районної ради («За майбутнє») Леся Колінець ініціювала звернення до громад про створення таких центрів. На останній сесії колеги її підтримали.

– Ми звертаємось до голів, щоб заснувати в територіальних громадах центри профорієнтації. Ці центри мали би за мету розробити серію тренінгів, семінарів для школярів, вони би створювалися на основі навчальних центрів,— говорить Леся Колінець, депутатка Тернопільської районної ради («За майбутнє»)

Спеціалісти профорієнтаційних центрів мали б системно працювати зі школярами з п’ятого класу до одинадцятого, розказуючи про різноманіття професій.

– Вони би пояснювали тенденції ринку праці, які професії будуть затребувані в майбутньому і допомагали би школярам зробити свій правильний вибір, — говорить Леся Колінець, депутатка Тернопільської районної ради

Якщо територіальні громади не мають коштів на створення окремих центрів, розповідає Леся Колінець, є простіший варіант— введення додаткової штатної одиниці в школі — психолога, який би займався тільки питаннями профорієнтації.