На Тернопільщині відбувається перший духовно-історичний фестиваль

У селі Підлісці на Кременеччині відбувається перший духовно-історичний фестиваль “Богданова каплиця”. Проводять його поблизу каплиці, яку встановили на честь Богдана Хмельницького 370 років тому. По це розповів організатор заходу Андрій Левчук.

За його словами, розпочався фестиваль із вшанування козаків та архієрейської служби. Зараз відкривають та освячують пам’ятну дошку. Також мають освятити воду в джерелі, що тече поблизу каплиці, пише Суспільне.

Триватиме фестиваль три дні. Сьогодні відбудеться театралізоване дійство, під час якого розкажуть про легенду каплиці Богдана Хмельницького. Завтра проведуть художній пленер і покажуть документальний фільм “370 років Богдановій каплиці”. В останній день фестивалю відкриють ярмарку народних умільців, проведуть змагання з армспорту.