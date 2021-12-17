Конфлікт у Великому Глибочку: депутати і «співчуваючі» виступили проти базування у них військових

«Хто не хоче утримувати свою армію – годуватиме чужу». Цю прописну істину, схоже, не чули депутати Білецької селищної ради, які в місцевому органі самоврядування представляють Великий Глибочок. Бо інакше як зрозуміти, що вони збурюють місцевих людей, аби не дозволити в селищі розквартируватися підрозділу територіальної оборони. Невже треба відчути жах окупації, щоби перестати дискутувати в питанні зміцнення обороноздатності України і тернопільського краю зокрема? І це на 8-му році російсько-української війни!

«Громаді економічно вигідно, щоби на її території дислокувалися військові»

Відповідно до Закону України «Про основи національного спротиву», із 1 січня 2022 року тероборона діятиме як окремий рід військ. Її керівництво на Тернопільщині проводить активну роботу із формування підрозділу. Він складатиметься з бригади і чотирьох батальйонів. Останні географічно формуються на базі новостворених трьох районів Тернопільської області, ще один – із центром у Тернополі. Щодо місць дислокації, то три із п’яти підрозділів уже знають, де вони розміщуватимуться, і жодних питань у цьому плані не виникало. І лише з базуванням двох військових частин у селищі В. Глибочок є дискусії. І хоча в умовах війни дана тема взагалі не мала би виникати, все ж таки військові пішли на контакт із громадськістю, щоби розставити всі крапки над «і». Спершу командир бригади територіальної оборони Тернопільської області Євген Фоменко відвідав сесію Білецької сільської ради, де виступав перед депутатським корпусом, розповівши про попередні плани та напрацювання, які вже були зроблені.

– На спільній нараді Міністерства оборони та Головнокомандувача поставлено завдання прискорити темпи розгортання сил територіальної оборони. Згідно з Законом «Про основи національного спротиву», військові частини та підрозділи тероборони можуть розміщуватись на фондах органів місцевого самоврядування, якщо відсутня можливість розмістити їх на фондах Збройних сил України. У даному випадку в Тернопільському районі відсутня інфраструктура, тобто приміщення, в які можна зайти і здійснювати нашу діяльність, яка належить Міноборони. Тому ми змушені були звернутися до керівництва Білецької громади з проханням дозволити розмістити на території колишньої районної лікарні, корпуси якої зараз не використовуються, підрозділи територіальної оборони. Відповідно до вимог розміщення, ці приміщення нам підходять, у решті громад не знайшли такої можливості, – розповів виконувач обов’язків командира 105-ї окремої бригади територіальної оборони Євген Фоменко.

Більшість депутатів, які були присутні, підтримали дану ініціативу, але представники депкорпусу, які в раді представляють В. Глибочок, розгорнули кампанію, щоби не дозволити військовим використовувати приміщення колишньої лікарні.

– У В. Глибочку пустили чутки, що тут буде зброя, ледь не танки з гарматами, стрілятимуть, а вояки пиячитимуть. Як подаси, так і отримуєш. Маємо настрої людей, які чомусь проти. Наскільки мені відомо, у цьому підрозділі служитимуть здебільшого офіцери та сержанти-контрактники. Коли я служив, то ніхто не знав, що таке п’янка та гулянка, і зараз вважаю, командир поставить так роботу підрозділу тероборони, що цих явищ не буде. Громаді економічно вигідно, щоби на її території дислокувалися військові. По-перше, вони би відремонтували приміщення, адже для цього потрібно доволі значні кошти, яких у нас немає. По-друге, надходження тільки з ПДФО становили б мінімум 2 млн. грн. на рік. Зважаючи на те, що бюджет нашої громади становить 55 мільйонів, додаткові надходження доволі значні. По-третє, це робочі місця. Якщо таки у нас будуть військові територіальної оборони, то їм потрібні працівники цивільних професій, той же кочегар, техпрацівник тощо. Думаю, мінімум 10 чоловік будуть зайняті роботою. Вважаю, що мешканці В. Глибочка зважено підійдуть до цього питання і територіальна оборона все ж таки у нас буде, – сказав Білецький сільський голова Дмитро Малик.

«Стріляти будуть тільки в одному випадку – якщо тут військових не буде»

У неділю, 12 грудня, в приміщенні будинку культури села Великий Глибочок відбулася зустріч мешканців із командиром бригади територіальної оборони Євгеном Фоменком щодо розміщення підрозділів територіальної оборони Збройних сил України на базі корпусів колишньої райлікарні.

Перед зібранням довелося на власні очі побачити приміщення, в яких хочуть базуватися вояки. Правду кажучи, видовище не з приємних – у деяких кімнатах навіть дах упав, вода затікає усередину, вікна деінде розбиті, всюди сирість і все, що пов’язане з відсутністю кілька років тепла. Можна собі тільки уявити, скільки коштів потрібно вкласти, щоби все це привести до ладу, аби там можна було працювати і виконувати поставлені Міністерством оборони завдання. І на перший погляд, можна тільки радіти, що хтось візьметься за ремонт цих приміщень, бо в іншому випадку за рік-два вони просто розваляться. Але не всі раді бачити в селищі військових.

– У нас багато патріотів, і всі розуміють, що таке патріотизм і що таке військові дії. І в душі всі готові долучитися. Водночас розміщення підрозділу тероборони в центрі села – пряма загроза життю мирного населення. Там служитимуть військові, а також будуть склади, в яких знаходитимуться не ручки і лінійки, а матеріальна база для подальшого розгортання військових дій у разі потреби. Ми розуміємо, що це буде перша точка, куди можуть вдарити у випадку якихось військових дій. А це створює небезпеку як для дорослого населення, так і для дітей, адже поруч дитсадок та школа. І цікаво, як виглядатиме парк із тупиком у вигляді високого паркану, – каже депутатка Білецької громади Лілія Лаврів.

Ще одна представниця депутатського корпусу Галина Флиста заявила, що приміщення колишньої лікарні краще віддати в оренду інвестору, щоби селище мало доходи, відповідно можна було б розвивати соціальну інфраструктуру.

– Ми не маємо зараз для молоді нічого. У цих приміщеннях можна розмістити спортивний комплекс, кафе, реабілітаційний центр тощо. І зараз нам дуже боляче, коли розказують, що ми проти військових. Ні, ми не проти. Якщо буде така необхідність – одне приміщення їм дати. Чому одну із двох частин не розмістити в приміщенні колишньої сільської ради у Білій, або ж є територія на краю селища, де колись знаходився гарнізон, – заявила Галина Флиста.

У В. Глибочку планується розмістити два підрозділи територіальної оборони Збройних сил України – управління бригади і батальйон Тернопільського району загальною чисельністю до 120 осіб.

– Це, грубо кажучи, звичайний штаб, де служитимуть здебільшого офіцери (до 80%), а також сержанти контрактної служби. Це буде організаційне ядро, яке стане основою для створення і розгортання в разі необхідності масштабних підрозділів. Чув такі побоювання, що будуть військові стріляти. Стріляти будуть тільки в одному випадку – якщо тут військових не буде, а окупанти. Ви бачите, що зараз відбувається на білоруському та східному кордонах. Якщо хтось думає, що це жарти, то я не був би такий упевнений. А щодо того, що поруч знаходяться освітянські об’єкти, то нічого в цьому небезпечного не бачу, в нашій області є військові частини у Тернополі, Бережанах, поруч яких теж є дитсадки, і ніхто не ставить питання, що їм щось загрожує, – сказав Євген Вікторович

Пан Фоменко додав, що військові не будуть у людей забирати чи обгороджувати парк.

– Військові здійснюватимуть свою діяльність, тому має бути забезпечена надійна охорона, щоби не допустити сторонніх осіб. Але це не йдеться про огородження певної території гектарами, нам достатньо 2-3 метри від будівлі, щоби зробити примітивну огорожу до півтора метра висотою, аби здійснювати належний пропускний режим. Що ж до складів, то на них ми зберігатимемо своє майно, яке в подальшому може бути необхідне для розгортання батальйону. Маю на увазі майно інженерної служби (саперні лопати тощо), речове майно (фірмовий одяг, спорядження, засоби захисту). Тобто не йдеться про зброю чи боєприпаси, – запевнив підполковник.

Депутатка оприлюднила дані так званого опитування, в якому 97,5% проти базування військових

Лілія Лаврів розповіла про попередні результати опитування серед місцевого населення, більшість якого виступає проти розміщення у В. Глибочку військових підрозділів.

– На сьогодні опитування ще триває. У мене є інформація про те, що опитано 353 людини, з яких 344 проти, а це 97,5%. Це мова йде тільки про опитаних, але, звичайно, вечорами опитувати важко, не всі люди є, і це дуже короткий проміжок часу, минуло менше, ніж 2 тижні. Одна з причин, чому люди проти, бо біля колишньої лікарні є дитячий садок, – зазначила Лілія Лаврів.

Загалом у В. Глибочку проживає близько двох тисяч осіб, і те, що намагаються представити як думку більшості, є доволі сумнівним. Адже щоб воно мало хоча б якусь юридичну силу, опитування мали би проводити згідно з певними нормами. Нині ж те, що відбувається у В. Глибочку, не більше, ніж маніпуляція громадською думкою. Людей підбурили, і вони ставлять свої підписи, при цьому ініціатори всього цього не думають на кілька кроків уперед.

– Наразі на зустрічі з мешканцями В. Глибочка не стояла мета до чогось домовитись чи прийняти рішення. Мета зборів – донести людям, що ми хочемо і які для цього є вимоги. На всі запитання я відповів, далі чекаємо рішення громади. Хоча, скажу чесно, не дуже в мене приємні враження від ставлення жителів до військових на 8-му році війни, – підсумував Євген Фоменко.

Джерело: Тижневик “Номер один”