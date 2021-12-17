На Тернопільщині оголосили штормове попередження

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Тернопіллі.

За даними гідрометцентру, сьогодні на Тернопільщині буде вітряно, а наступні декілька днів ще й слизько.

“17 грудня пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, вдень хуртовина. 17-21 грудня на дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий”, – інформує Тернопільський обласний центр із гідрометеорології.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погоди.

Прогноз погоди. Вдень у Тернопільській області мокрий сніг та сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, місцями пориви 15 – 20 м/с, вдень хуртовина. Температура впродовж доби становитиме від 2º морозу до 3º тепла, у Тернополі – від 1º морозу до 1º тепла.