На Тернопільщині через блокування районної ради не передають 8 об’єктів

За інформацією, яку Мінрегіон отримав від обласних державних адміністрацій, в цілому по Україні громади прийняли рішення взяти на свій баланс або уже взяли 2 693 об’єкти. Це 99,7% від загальної кількості. За даними ОДА, непереданими залишаються 80 об’єктів, повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

За даними Мінрегіону, у 14 областях ще є проблемні об’єкти, зокрема 8 об’єктів в Тернопільщині, рішення по яких до цього часу блокуються Тернопільською районною радою. За цим показником Тернопільщина потрапила до першої трійки зі знаком мінус.

Стільки ж проблемних об’єктів є Львівщині, із них: 4 об’єкти через борги не приймає на баланс Дрогобицька міська рада, а ще 4 – через судові процеси досі не на балансі Пустомитівської міської ради.

А лідером цього рейтингу є Донецька область, де є 25 непереданих об’єктів, на територіях де діють військово-цивільні адміністрації і де ще не призначені керівники ВЦА.

– Мінрегіон має інформацію по кожному об’єкту і продовжить здійснювати моніторинг до повного завершення процесу передачі закладів, установ та іншого майна громадам, як цього вимагає закон. А там де мали місце порушення законодавства, повинна бути і відповідальність, – зазначив В’ячеслав Негода.

Нагадаємо, відповідно до чинного законодавства (Закон №1009-ІХ від17 листопада 2020 року), районні ради не пізніше 1 липня 2021 року зобов’язані передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.



