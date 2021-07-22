12:01 | 22.07.2021
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Новини Тернополя 

Вбиство на Злуки: суд над підозрюваним перенесли (Відео)

tata 0 Views Прокоментуй!

Вбивство на вул. Злуки у Тернополі: суд мав вирішити, чи залишати під вартою підозрюваного. Та його перенесли, бо не з’явився адвокат сторони захисту.

Раніше підозрюваного у вбивстві біля нічного клубу взяли під варту на 60 діб, повідомляють Т1 Новини.

За версією слідства, 30 травня 2021 року близько 05 години, перебуваючи неподалік супермаркету «АТБ», що на проспекті Злуки в місті Тернополі, в ході конфлікту, громадянин С. умисно наніс декілька ударів по тілу потерпілого, від яких останній помер на місці події.

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