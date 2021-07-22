Вакцини є на всі “смаки”: на Зборівщині відкрили центр вакцинації

На Зборівщині відкрили центр вакцинації. В наявності вакцини від Pfizer, Моderna, AstraZeneca, Коронавак

Щеплення будуть проводитися в приміщенні спортивного залу гімназії ім. Р. Завадовича за адресою м. Зборів, вул. Б.Хмельницького, 5 з 12:00 до 18:00 в суботу та неділю (графік може змінюватися).

При собі мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Можна у додатку ДІЯ.

Умовою вакцинації є попередній запис. Записатися можна одним з наступним способів:

– зв’язатися з своїм сімейним лікарем, який запише вас на вакцинацію;

– зателефонувати в реєстратуру за номером 0354021292

– за номерами контактних осіб:

+380969742134 – Оксана Михайлівна

– заповнивши Google-форму за посиланням

Після реєстрації Вам зателефонують та запросять на певний день та час (запис підтверджується лише телефонним дзвінком!

Запис здійснюється на кожного бажаючого вакцинуватися окремо.

Вакцинація проводиться лише після 18-річного віку.