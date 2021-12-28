На Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, в регіоні можливі значні снігопади. На дорогах утворюватиметься ожеледиця.

На Тернопільщину йде південний циклон. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, значний сніг очікуються по півдню області. Через перепади температурних показників на дорогах і тротуарах передбачається ожеледиця.

“Сильні снігопади йдуть в Україну! 28-го грудня очікуються складні погодні умови — сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Виривається до нас у вівторок південний циклон! Також негода торкнеться західних областей. Відповідно, на дорогах водіям буде непереливки – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки, будьте дуже уважними і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації. На дорогах залишається ожеледиця. Морози в Україні домінуватимуть”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, погода останніми днями грудня буде мінливою. Очікується, відлига з “плюсами”, часом можливий дощ та мокрий сніг.