На Тернопільщині судитимуть членкиню дільничої виборчої комісії

Жінка видавала бюлетені особам, які голосували як за відсутніх на дільниці родичів, так і повторно за себе.

“Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо членкині ДВК Бучацького району Тернопільської області через незаконне використання нею виборчих бюлетенів (ч. 3 ст. 158-1 КК України).За версією слідства, підозрювана, виконуючи обов’язки у ДВК щодо видачі бюлетенів виборцям на місцевих виборах в органи самоврядування, умисно видала виборчі бюлетені окремим особам, що голосували за своїх родичів, які на виборчу дільницю не прийшли“, – повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Також встановлені факти видачі цією ж особою бюлетенів громадянам, які на той час вже реалізували своє виборче право.

“Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.Довідково: санкція ч. 3 ст. 158-1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років”, – додають у прес-службі відомства.