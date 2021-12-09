Справа монаха-екзорциста з Тернопільщини: Верховний Суд став на сторону УГКЦ

Колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційну скаргу представника позивача Романа Планчака.

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Романа Планчака (у духовних колах відомого як отець Антоній Григорій Планчак) на рішення Тернопільського міськрайонного суду від 13 листопада 2020 року, постанову Тернопільського апеляційного суду від 25 лютого 2021 року.

Як встановлено судом, у вересні 2018 року Роман Планчак звернувся до Тернопільського міськрайонного суду з позовом до Керівного центру “Патріяршої курії” УГКЦ, Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука та 15 єпископів УГКЦ про захист честі, гідності та ділової репутації і просив визнати недостовірною інформацію, оприлюднену на веб-сайті Інформаційного ресурсу УГКЦ “Заяву з приводу “об’явлень” сестри Марії Баран, які поширює о. Антоній Григорій Планчак” та зобов’язати власника домену – Керівний центр “Патріяршої курії” УГКЦ видалити її.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 13 листопада 2020 року в задоволенні позову відмовлено. Постанову Тернопільського апеляційного суду від 25 лютого 2021 року це рішення залишено без змін.

Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, представник позивача Романа Планчака подав касаційну скаргу та просив вказані рішення скасувати та ухвалити нове, яким позов задовольнити. Вважав, що суди належним чином не дослідили зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, тому вважав позицію судів про відмову у задоволенні позову необґрунтованою і невмотивованою та винесеними з порушенням норм процесуального права.

За результатом розгляду касаційної скарги Верховний Суд прийшов до висновку, що при ухваленні рішень Тернопільський міськрайонний суд і Тернопільський апеляційний суд належним чином оцінили наведені сторонами доводи й подані докази, об’єктивно встановили обставини справи та правильно застосували норми матеріального права і висновок судів про відсутність правових підстав для задоволення позову є обґрунтованим.

Аналіз змісту оспорюваних позивачем висловлювань та публікацій свідчить про відсутність твердження про конкретні факти (час, спосіб, кількість тощо) і вказує на те, що по суті в них викладені оціночні судження особи. Оцінити правдивість чи правильність такого висновку неможливо, а оціночні судження спростуванню не підлягають.

Враховуючи наведене, Верховний Суд прийшов до висновку, при ухваленні рішень суди першої та апеляційної інстанцій належним чином оцінили наведені сторонами доводи й подані докази, об`єктивно встановили обставини справи та правильно застосували норми матеріального права і висновок Судів про відсутність правових підстав для задоволення позову є обґрунтованим.

За встановлених обставин, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду постановив: касаційну скаргу представника Романа Паланчака залишити без задоволення. Рішення Тернопільського міськрайонного суду від 13 листопада 2020 року та постанову Тернопільського апеляційного суду від 25 лютого 2021 року – без змін. Постанова Верховного Суду набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.



