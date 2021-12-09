Тернополянка поплатилася грошима через власну неуважність

На лінію «102» надійшло повідомлення від 44-річної жительки обласного центру. Жінка розповіла, що через протиправні дії невідомих осіб втратила гроші.

За словами потерпілої, вона здійснювала певні транзакції в одному із терміналів міста. Після завершення операції краянка забула картку в апараті. Через декілька годин на мобільний телефон тернополянки надійшло сповіщення про зняття залишкових коштів. Зловмисник здійснив розрахунок карткою в одному із магазинів Тернополя, придбавши різноманітний товар.

За фактом крадіжки працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.