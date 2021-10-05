На Тернопільщині виявили контрабанду тютюну

Працівники СБУ ліквідували контрабанду тютюну на три мільйони гривень через Тернопільську митницю. Про це повідомив речник СБУ області Петро Королюк.

За його словами, встановили, що до організації контрабанди причетні високопосадовці Тернопільської митниці Державної митної служби.

Посадовці сприяли у незаконному перевезення тютюнових виробів на територію України. Учасники вносили до документів неправдиву інформацію про вартість та обсяги продукції.

Під час обшуків у службових приміщеннях працівники СБУ знайшли електронні носії інформації та звітну документацію.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за 2 частиною 364 статті ККУ – зловживання владою або службовим становищем. За це передбачено позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, зі штрафом від 9,500 грн. до 19 000 грн.