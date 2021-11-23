Наніс майже 30 ножових ран: чи визнає свою вину підозрюваний у вбивстві з Тернопільщини?

…Бездиханне тіло свого 43-річного сина виявила мати. Вранці вона зателефонувала до сина, але той слухавки не підняв та ще й вибив дзвінок і вимкнув мобільний. Занепокоєна, чи не трапилось чогось лихого, літня жінка пішла до хати, відчинила власним ключем двері й схопилася за серце – посередині кімнати у калюжі крові лежав її син. Кримінальна подія сталася у с. Городниця, що на Гусятинщині.

Тримаючись рукою за серце, пенсіонерка вибігла надвір і лише тут голосно запричитала-закричала. На крики збіглися сусіди, хтось викликав правоохоронців і «швидку». Уже згодом судовий медексперт нарахував на тілі вбитого майже 30 ножових ран, причому дев’ятнадцять із них було завдано в груди. Тобто вчинено вбивство (ч.1 ст. 115 КК України).

У скоєнні тяжкого злочину працівники поліції одразу запідозрили 25-річного знайомого жертви, такого собі Н. Чолов’яга й не заперечував, тим більше, що саме в нього під час обшуку знайшли мобільний телефон убитого. Н. зізнався, що напередодні ввечері вони разом випивала в хаті потерпілого, потім господар почав кепкувати з товариша. Образившись на друзяку, Н. узяв на кухні ніж і почав наносити удари чолов’язі. Заспокоївся лише тоді, коли закривавлена жертва присіла біля стіни, повільно стікаючи кров’ю, та спокійно ліг спати. Прокинувшись вранці, з кишені штанів убитого забрав телефон, 10 фунтів стерлінгів і поспішив додому. При цьому не забув зачинити за собою двері та викинути ключі. Таким чином ще й обікрав потерпілого (ч. 1 ст. 185 КК України).

Опинившись на лаві підсудних спочатку в Гусятинському районному суді, а згодом – і в Тернопільському апеляційному, обвинувачений вини не визнав і категорично заперечив свою провину. Зокрема казав, що він пішов раніше, а до Н. прийшов якийсь незнайомець. Мовляв, саме його відбитки пальців і знайшли згодом правоохоронці. Водночас кривавий злодій не зміг пояснити, звідки в нього мобільний та гроші потерпілого. Старенька матір убитого, дивлячись крізь скло клітки в очі вбивці свого сина, запитала: «За що ти вбив мого сина?» Однак відповіді не почула. Тоді пенсіонерка звернулася до колегії суддів і попросила засудити на довічно ката свого сина.

Відтак вироком суду першої інстанції чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі. Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Марина Криниця.