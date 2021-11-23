Тернопільські рибалки думають, що в став запустили не ту рибу

Рибалки звернулися в управління рибного господарства, щоб перевірити, яку рибу запустили в тернопільський став. За словами одного з них Михайла Олійника, у водойму потрапив американський сом. Ця риба, каже чоловік, є шкідником і вивести її не можливо. В управлінні рибного господарства кажуть, у став запустили європейського сома – це безпечний вид, пише Суспільне Тернопіль.

Під обласним управлінням держагенства рибного господарства зібралися 20 рибалок. Михайло Олійник каже, що про зарибнення ставу дізнався в соцмережах:

“Побачили фотографії, побачили відео, на яких окрім сома європейського в водойму був вселений інший вид риби. По фотографіях, по відео ми бачимо, що структура сома європейського відрізняється від іншого виду сома, який був запущений разом з ним. Ця риба є шкідником, вона розмножується в колосальних масштабах, дуже швидко, вона з’їдає ікру інших видів риб, які відкладають її під час нересту, їсть личинку, яка виходить з ікри”.

До управління прийшов також Андрій Потурняк. Чоловік розповідає, рибалить більше 30-ти років. Він каже, якщо в став запустили американського сома, то вивести його буде неможливо:

“Боротися з ними абсолютно неможливо. Хижак їх не їсть, не відловлює. Щоб повністю забрати його, то нема варіантів. Є ще поради науковців – це більша кількість повинна бути європейського сома, в них приблизно однакова харчова база і за рахунок того, що він виростає більшим, то він може потиснути його по харчовій ланці”.

До рибалок вийшов начальник відділу іхтіології Сергій Сеник. Він розповів, яку рибу випустили у став:

“Сом європейський називається. Зариблювали його відповідно до науково-біологічного обґрунтування, яке виготовлено львівською дослідною станцією інституту рибного господарства Національної академії наук України. Є на нього усі документи. У накладній прописано, що це сом європейський, є експертний висновок, що це сом європейський”.

Щоб отримати документи та акти огляду риби, рибалки написали запит, каже директор громадської організації з моніторингу екології “Скеля” Андрій Об’єщик. Він розповів, що робитимуть далі:

“Розбираємося згідно з інструкцією поселення, будемо намагатися знайти, хто за це відповідає. Будемо вимагати звільнення працівника, який, на нашу думку, не відповідає займаній посаді, який допустив зарибнення цим паразитом”.

Начальник обласного управління держагенства рибного господарства Володимир Максимів каже, що став зарибнили 19 листопада:

“До нас поступила заявка від управління парків культури та відпочинку Тернопільської міської ради про проведення зарибнення європейським сомом. Ми розглянули дану заявку, вони надали нам відповідні документи, ми провели це зарибнення європейським сомом. Згідно документів, які вони надали, які ми маємо повноваження, ми зробили все правильно і зарибнили цією рибою”.

Звернення, які написали сьогодні рибалки, в управлінні розглянуть.

“Якщо виявиться та підтвердиться факт, що та не цей вид риби зарибнили, відповідальні особи за зарибнення будуть покарані”, – каже Максимів.

Заступник директора тернопільського підприємства “Об’єднання парків культури і відпочинку” Максимів Микола Ткач розповів, перед тим, як запустити рибу в став, перевірили усі документи:

“Даний сом був запущений відповідно до укладеного договору з рибним господарством, тобто підприємцем, який займається рибою, і були представлені всі наявні документи, сертифікати якості даної риби також про те, що риба відповідає нормам”.

Щоб дізнатися, чи могли в став запустити інший вид риби, кореспонденти Суспільного звернулися в господарство, де її закупили.

“У нас немає на території рибного господарства американського, як кажуть, канального сома, тільки європейський сом. У нас всюди контроль проходить за напусками води. У нас не буває випадкового попадання риби в об’єкт. Вона в нас попадає тільки така, яку ми туди запускаємо. Вся личинка у нас іде з інкубаторів. Сом перед тим, як їхати в ставок, пройшов лабораторну експертизу, є експертний висновок”, – каже рибовод Петро Лаврін.

На зарибнення тернопільського ставу витратили майже 34 тисячі гривень з бюджету громади, розповів заступник директора комунального підприємства “Об’єднання парків культури і відпочинку” Микола Ткач.