Недобудована і без світла: єдина в Україні каплиця загиблих на війні бійців знаходиться в жалюгідному стані

Єдина в Україні каплиця – пантеон загиблих на війні бійців, розташована у селі Лішня, Кременецького району, що на Тернопільщині знаходиться у плачевному стані – немає світла, фінансування на добудову.

Пантеон належить парафії православної церкви України та самостійно вирішити проблему на місці не можуть.

“Ми всамі розумієте, що значить світло для тієї будівлі, тим більше з’їжджаються родини з усієї України, і там темно і що нам робити, – розповіла Людмила Свінціцька, мати загиблого з Хмельницької області на Сході військового”.

У 2020 році родичі загиблих військових звернулися до президента, той пообіцяв посприяти вирішити питання.

Далі дали доручення на Тернопільську обласну державну адміністрацію, але там забажали забрати частину землі пантеону.

“Від адміністрації та “Тернопільобенерго” прийшли листи, щоб я відчужив 25 сотих землі, влони побудують електропори, проведуть світло, а потім сказали віддадуть земельну ділянку назад”, – сказав отець Андрій Любунь.

Люди порадилися та вирішили не віддавати землю чиновникам та енергетикам.

“Громада того населеного пункту на території якого знаходиться даний об’єкт може підготувати відповідні юридичні документи і звернутися до нас за допомогою в реалізації даного проекту”, – повідомив Віктор Устенко, перший заступник голови ТОДА.

Отець Андрій відзначив, що технічну документацію на проведення світла таки зробили – збирали гроші самі, долучилися також віряни та проблему це не вирішило.

То ж на прощу, яка відбудеться з 5 по 7 серпня з’їдуться родини загиблих, а умов їх прийняти та провести молебень немає.

Окрім світла, є ще проблема – місця для меморіальних плит не вистачає – треба добудувати ще пантеон.

Проект уже розробила дружина загиблого з Рівненської області – запланована добудована у вигляді ангела з крилами, та на це грошей немає.

До пам’ятного місця нікому немає діля, крім родичів загиблих військових.

“Одного року, тут журавлі над пантеоном літали та вирієм вирушили в небо, то їхні душі”, – наголосила Ірина Мельник, мати загиблого В’ячеслава Мельника.

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