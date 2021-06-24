10:30 | 24.06.2021
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Тернопільщина 

Увага! Обмеження руху вантажівок

tata 0 Views Прокоментуй!

Патрульна поліція Тернопільської області повідомила: “Якщо температура повітря вдень сягає вище 28°C, рух вантажного транспорту, вага якого становить більше ніж 24 тонни, буде тимчасово обмежено на дорогах області.”

Крім того, патрульні разом із працівниками Укртрансбезпеки перевірятимуть вантажні транспортні засоби на автомобільних дорогах загального користування в період підвищення температури повітря понад 28°C.
 
Якщо ви не знаєте де перечекати спеку, ось список місць, де можна це зробити: 

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