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Тернопільщина 

На Тернопільщині відбудеться проща аграріїв

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У Тернопільській області організовують прощу аграріїв. 

26 червня 2021 року відбудеться проща аграріїв Тернопільщини в Марійському духовному центрі «Зарваниця» Теребовлянського району.

«Щорічно до чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої з цілого світу вирушають на прощу тисячі українців. У найважчі моменти життя, у час смутку та радості, уже протягом багатьох століть наш боголюбивий народ у цьому благодатному місці підносить свої молитви, випрошує заступництво Пресвятої Богородиці у милостивого Бога. Тому запрошуємо керівників сільськогосподарських підприємств, голів фермерських господарств спільно з трудовим колективом взяти участь у прощі»– зазначає директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів.

Збір прочан о 7.45 год собору 3арваницької Матері Божої.

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