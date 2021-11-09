13:30 | 9.11.2021
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Тернопільщина 

Рекордна кількість шкіл працює очно на Тернопільщині (відео)

tata 0 Views Прокоментуй!

632 школи працюють очно у Тернопільській області.  У МОН кажуть, така кількість – рекордна. Це пов’язано із високими показниками вакцинації серед працівників, пише ІНТБ

Загалом в Україні продовжують працювати у звичному режимі понад 5 тисяч шкіл. Крім Тернопільщини,  у багатьох школах навчаються офлайн на Вінничині та Закарпатті.

Згідно з інформацією, опублікованою у телеграм-каналі Сергія Шкарлета, станом на 8 листопада в Україні вакцинували, принаймні однією дозою, майже 93% освітян. Водночас двома дозами щепили вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це більше 76% від загальної кількості вчителів.

 

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