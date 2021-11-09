Рекордна кількість шкіл працює очно на Тернопільщині (відео)

632 школи працюють очно у Тернопільській області. У МОН кажуть, така кількість – рекордна. Це пов’язано із високими показниками вакцинації серед працівників, пише ІНТБ.

Загалом в Україні продовжують працювати у звичному режимі понад 5 тисяч шкіл. Крім Тернопільщини, у багатьох школах навчаються офлайн на Вінничині та Закарпатті.

Згідно з інформацією, опублікованою у телеграм-каналі Сергія Шкарлета, станом на 8 листопада в Україні вакцинували, принаймні однією дозою, майже 93% освітян. Водночас двома дозами щепили вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це більше 76% від загальної кількості вчителів.