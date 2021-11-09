Як вибрати брошку та на що звернути увагу?

Багато хто думає, що брошка вже не є модною та актуальною прикрасою. Це не правда. При правильному поєднанні, вона додасть родзинки та шарму образу своєї господині. Прикраса здатна з будь-якої дівчини зробити елегантну леді.

Сучасні брошки https://ukrzoloto.ua/uk/catalog/broshky/ представлені широкому розмаїтті. Магазин Укрзолото стверджує, щоб вибір був легким, варто розібратися в основних нюансах. Про це детальніше.

Важливе про брошки

Перш, ніж приступити до покупки дивовижного аксесуара, необхідно звернути на такі критерії, як:

Матеріал виробу. Брошки бувають ювелірними та біжутерними. До перших варто віднести моделі, виконані з дорогоцінних металів (золото, срібло, платина), до другої категорії входять вироби, виготовлені з дерева, каменю, текстилю та шкіри, хутра, кераміки, пластику, а також бісеру та намистин. Звичайно, більшість віддає перевагу ювелірним прикрасам, оскільки вони виглядають розкішно та дорого. Ціни на біжутерію значно нижчi, але серед моделей є такі, які виглядають не гірше. Тип обробки. Він визначає дизайн виробу. Брошки представлені в кількох видах технік: інкрустовані дорогоцінним камінням, з різьбою по каменю, з ажурним видом плетіння, з обробкою у вигляді алмазної грані, з розписом по емалі тощо. Сучасний асортимент ювелірних прикрас дуже широкий, що дозволяє вибрати модель, орієнтуючись на будь-яке побажання та забаганку. Дизайн виробів. Модельний ряд містить найрізноманітніші варіанти від класичних до складних конструкцій. Під будь-який стиль і настрій підібрати модель не складе труднощів. Стиль. У більшості при згадці «брошка» виникає асоціація лише з вінтажним та романтичним стилем, але це не так. Є багато варіацій, які чудово доповнять діловий стиль, а також стиль бохо. Призначення прикраси. Брошка є універсальною — у сучасному світі її носять не лише на грудях, а й на поясі, сумці, стегні та навіть взутті. Серед прикрас є і чоловічі моделі, які мають не меншу популярність.

Перш, ніж купити бажану брошку, варто поцікавитися також її кріпленням, яке представлене таким списком:

Булавка — найпопулярніше кріплення для брошок, за рахунок надійності та легкості в експлуатації. Найчастіше декорується камінням, підвісками та ланцюжками. Ціна залежить від матеріалу, задіяного в декорі. Голка — витончена прикраса, що має дуже просту конструкцію, виглядає як вістря з декоративною головкою. Магніт — зручне, але ненадійне кріплення, не найкращий варіант для брошки, оскільки вона може бути втрачена. Штанга — кріпиться до одягу за допомогою кульок, використовується на чоловічих моделях, переважно на комірах сорочок. Шпилька — кріплення, яке служить і брошкою, і зажимом для шарфа. Гвинт-гайка — варіант кріплення, що рідко використовується, оскільки після зняття виробу залишається отвір.

Фахівці компанії Ukrzoloto радять перед покупкою ретельно порівняти всі моделі брошей по фото та вказаним характеристикам.