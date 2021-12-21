Без яких щеплень дітей не прийматимуть до шкіл і садочків Тернопільщини?

Без рутинних щеплень діти не зможуть відвідувати школи та дитячі садки.

Про це йшлося під час брифінгу в облдержадміністрації. Рішення передбачено законодавством України, пише ЗЗ.

Про необхідність щеплень батькам нагадуватимуть СМС-повідомлення. Вакцинацію у Тернополі проводять 60 дільничних педіатрів.

“Вакцинація проти таких хвороб як дифтерія, правець, кір обов’язкова. Зокрема, мова йде саме про дитяче населення. У пологових будинках проводять щеплення проти туберкульозу і проти гепатиту. Це є надзвичайно важливо, тому що ми знаємо, що випадки туберкульозу реєструються і єдиним методом, яким можна захистити новонародженого залишається щеплення. Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря ”, – каже завідувач відділу імунної профілактики ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” Марія Павельєва.

За словами імунологів, одночасне введення кількох вакцин або використання багатокомпонентних, тих, які захищають від кількох хвороб, – це нормальна світова практика. Віруси, що містяться у вакцинах, значно ослаблені й не можуть перевантажити імунну систему. Дитина піддається значно більшому навантаженню на імунітет, коли хворіє на застуду або ангіну, ніж від вакцин.