Скільки компенсації за житло нардепи від Тернопільщини отримали в квітні

У квітні цього року 147 народним депутатам України дев’ятого скликання загалом виплатили понад 3 мільйони гривень компенсації за житло. Серед тих, які отримали компенсації, за даними апарату Верховної Ради України, є п’ять парламентарів з Тернопільщини.

Чотирьом з них – Миколі Люшняку («Довіра»), Володимиру Гевку («Слуга народу»), Людмилі Марченко («Слуга народу»), Ігорю Калауру («Слуга народу») здійснено виплату компенсації для оренди житла або винайму готельного номера у сумі 20 тис. 150 грн. (за місяць), а Андрію Шараськіну з «Голоса» – 19 тис. 500 грн.

Найбільшу суму компенсації за житло в квітні отримав член фракції «Слуга Народу» Павло Павліш з Херсонщини – 46 800 гривень.

Не отримали компенсації нардепи з Тернопільщини Андрій Богданець («Слуга народу»), Ігор Василів («Слуга народу»), Іван Чайківський («За майбутнє»), пише Номер Один.