Заліщики хочуть повернути собі звання курорту

Місто Заліщики до 1939 року було дуже популярним курортом в Австро-Угорській імперії та міжвоєнній Польщі. У тогочасних путівниках і пресі його називали Подільською Рив’єрою, порівнювали з Кароліною, Флоридою і Палм-Біч. Тогочасні листівки демонструють привабливе місце: смугасті лежаки, великі пляжні парасолі, довгі ряди лавочок, акуратно підстрижені дерева, пише Номер Один.

Усе закінчилося 1939 року. Почалася Друга світова війна. З нею до Заліщиків прийшли “совіти”. А в 1941 році потужна повінь зруйнувала пляжі та чимало прибережних парків. Відновлювати курорт після війни у радянській Україні не стали.

Тепер містяни хочуть, аби місто знову стало курортним і планують облаштувати пляж.

Заліщики беруть участь у конкурсі «Наша громада», який організували телеканали ICTV та СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Проєкт, який презентувала громада міста передбачає реновацію набережної “Сонячний пляж”, повернення курорту автентичності. Роблять це заради створення відповідної туристичної інфраструктури та створення умови для розвитку туризму.

Що планують зробити?

– Створення туристичного маршруту (велодоріжка Печорна-Заліщики-Добрівляни).

– Будівництво велосипедного туристичного маршруту “Стежка здоров’я” довжиною 8 км;

– Благоустрій та будівельно-монтажні роботи на території набережної.

У проєктів передбачено зонування території:

– створення громадського простору;

– відведення місця для дитячого майданчика та волейбольного майданчиків та зони барбекю;

– відведення місць для літніх кафе з надбудовою приміщення з терасою для громадського простору;

– відведення та впорядкування місця для купання.

Також планують обстежити дно та встановити рятувальний пост.

Бюджет проєкту 700 тисяч гривень.

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