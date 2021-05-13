Вчинив ДТП та пив при патрульних, – у Тернополі затримали зухвалого водія

Вчинив ДТП, покинув місце пригоди та вживав алкогольні напої до проходження огляду на стан сп’яніння — зухвалий водій отримав проблеми із законом

Вчора, патрульні отримали повідомлення, що близько 10-ї години ранку, на вул. Л. Курбаса, автомобіль Mercedes-Benz чорного кольору, пошкодив автівку заявника та покинув місце ДТП.

Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою, відібрали пояснення у заявника, склали схему автопригоди та розпочали пошуки правопорушники. Та щойно поліцейський автомобіль від’їхав від місця пригоди, патрульним зателефонував заявник та розповів, що розшукувана автівка щойно заїхала на подвір’я.

Інспектори негайно під’їхали до транспортного засобу, на який вказав заявник та виявили характерні сліди пошкодження на ньому. Охоронці порядку провели ряд заходів та встановили особу винуватця ДТП. Ним виявився 39-річний чоловік, який зізнався, що він дійсно пошкодив припаркований у дворі автомобіль Opel, адже просто не помітив його.

В ході спілкування з водієм, патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер чи в найближчому медичному закладі. Громадянин відмовився, сів до свого автомобіля та почав вживати спиртні напої в присутності поліцейських до проходження огляду на стан сп’яніння.

Окрім того, на передньому сидінні автомобіля Mercedes інспектори виявили предмет, схожий на зброю. Чоловік відмовився надавати жодні пояснення та продовжив вживати алкогольні напої.

Патрульні склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 4 ст. 130 (Вживання водієм алкогольних напоїв після вчинення ДТП, до проведення огляду на стан сп’яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування всіх обставин цієї події.