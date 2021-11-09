У страшній аварії на Тернопільщині загинули двоє людей, 5-річна дитина у лікарні

8 листопада близько 19 години на автодорозі «Стрий-Ізварине» в с. Шибалин Тернопільського району відбулось зіткнення автомобілів «Daewoo Lanos» та «Skoda Yeti». Внаслідок в ДТП загинули водій та жінка з «Daewoo Lanos», а 5-річна дитина отримала травму головного мозку, перелом лицевих кісток черепа» та була госпіталізована в Тернопільську обласну дитячу лікарню.

Травми легкого ступеня отримав 43-річний водій втомобіля «Skoda Yeti» та після надання йому медичної допомоги на місці ДТП в подальшому не госпіталізовувався.

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