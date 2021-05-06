У центрі Тернополя на прибудинковій території збудують черговий кіоск

У Тернополі земельна ділянка з великими й здоровими деревами площею 344 кв. м, поряд з площею Героїв Євромайдану та сквером волонтерів імені Віктора Гурняка і яка фактично є частиною прибудинкової території будинку вул. Медова, 3, безкоштовно надана фізичній особі через сумнозвісну схему «сервітуту» для розміщення та обслуговування групи тимчасових споруд для проведення підприємницької діяльності.

Як повідомила заступниця міського голови Тернополя Вікторія Остапчук, земельну ділянку отримав громадянин В. В. Каратаєв терміном на п’ять років ще в березні 2020 року.

Дерева заважають розмістити на ділянці торгові кіоски і підприємець намагається ліквідувати їх у будь-який спосіб. Для цього у січні 2021 року найняв чоловіка, щоби той підпиляв здорової дерева. Після того, як про цей факт стало відомо громадськості, за справу взялася поліція і екологічна інспекція. Зловмисників оперативно знайшли, але якщо і покарали, то символічними штрафами – від 170 до 510 грн. Як виявилося, це випадкові «хулігани-ненависники дерев», вони діяли по наводці.

– При бажанні, міський голова і депутати поточного скликання можуть відмінити скандальне сервітутне рішення й зберегти цінну для людей зелену зону. Місцеві мешканці точно миритись не збираються і будуть боротись. Чи почує їх влада – буде зрозуміло найближчим часом, – зазначив депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт.