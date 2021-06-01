У Теребовлі небайдужі відремонтували автомобіль для військових (фото)

Автомобіль «КРАЗ» відремонтували активісти з Теребовлі.

вМашину передали військовослужбовцям 44 артбригади Збройних Сил України, які дислокуються у Теребовлі.

До ремонту автомобіль був у повністю неробочому стані. Освятив оновлений «КРАЗ» та благословив на службу воїнів настоятель храму святого Миколая села Струсів отець Михайло Рожановський.

«Найщиріша вдячність жертводавцям Юрію Дитиняку, Роману Чабану, Юрію Липницькому, Василю Малечку, Івану Вайді, Йосипу Небесьові, Сергію Могильчаку, Володимиру Гожельнику, Володимиру Гичку, Володимиру Стрілецькому та майстрам Михайлові Демиді, Дмитрові Драбику, Ігореві Балою та волонтерам ГО “Теребовлянська Вежа”,» – йдеться у повідомленні громадської організації.