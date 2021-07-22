Три нові «квітки терену» поповнять цьогоріч тернопільську «Алею Зірок». На ній з’являться два нові імені та Зірка Героям Чорнобиля. Рішення «Про вшанування імен відомих людей міста Тернополя «Нові імена Алеї Зірок» прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 21 липня, пише ЗЗ.

Дві іменні зірки будуть присвячені: Герману Олегу Михайловичу – українському науковцю, письменнику, громадському діячеві, члену Національної Спілки письменників України, Національної Ліги українських композиторів, Премії імені братів Богдана і Левка Лепких, Заслуженому діячеві мистецтв України та Феленчаку Василю Андрійовичу – українському музиканту, диригенту, засновнику і художньому керівнику Галицького муніципального камерного оркестру, Народному артисту України.

Не виключено, що цей перелік доповнить ще одне ім’я.

– Щороку ми отримуємо звернення від громадських організацій, трудових колективів, мешканців з проханням встановити «зірки» певним особистостям, зауважив Сергій Надал, міський голова. – 17-18 липня під час прощі у Зарваниці багато тернополян зверталися до мене з проханням вшанувати на «Алеї Зірок» керівника УГКЦ Блаженнішого Святослава. Тому пропоную доручити управлінню культури опрацювати таку можливість і підготувати на наступний виконавчий комітет ще один проект рішення.

«Алею зірок» у Тернополі на вулиці Сагайдачного започаткували у 2011 році. Зараз її прикрашають 25 імен: археолога і громадського діяча Ігоря Герети, композитора Анатолія Горчинського, поета Бориса Демківа, художника Івана Марчука, поета-пісняра Степана Галябарди, театрознавця Михайла Форгеля, фотохудожника Василя Бурми, письменниці Лесі Романчук, сценографа Казимира Сікорського, спортсменки Олени Підгрушної, краєзнавиці Любомири Бойцун, журналіста і громадсько-політичного діяча Григорія Бурбези, архівіста і громадського діяча Богдана Хаварівського, народного артиста України В’ячеслава Хім’яка, поета-прозаїка Василя Ярмуша, мистецького подружжя Дмитра та Віри Стецьків, народного артиста України Мирослава Коцюлима, музиканта і співака Андрія Підлужного, українського телеведучого, тележурналіста, продюсера, громадського діяча Ігоря Пелиха, директора КЗ ТМР «Дитяча хорова школа «Зоринка» імені Ізидора Доскоча» та однойменної Народної хорової капели Ізидора Доскоча, спортсмена-рукобореця, тренера, багаторазового чемпіона України, Європи та світу Андрія Пушкаря, графіка Євгена Удіна і художниці, мистецтвознавці Тамарі Удіній, заслуженому діячеві мистецтв України, режисеру Оресту Савці, барду, поету, драматургу Олександру Смику, телеведучому, волонтеру, актору Сергію Притулі. Крім цього є ще шість не іменних зірок: Волонтерська зірка, Зірка героям АТО, Зірка добровольцям АТО, 150-річчя «Просвіти», 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп», Зірка медичній спільноті.