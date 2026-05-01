16:40 | 1.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Василь Бердій з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

💔До Великоберезовицької громади знову надійшла сумна звістка з фронту. Не стало старшого солдата Бердія Василя Володимировича (1991 р.н.) Повідомляють на сторінці громади.

😭Бердій Василь Володимирович був старшим вогнеметником вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Його життя обірвалось 25 квітня 2026 року поблизу населеного пункту Троїцьке Дніпропетровської області.
😔У воїна залишилась мама Ольга та сестра Галина…
🕯Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого Василя. Нехай душа померлого Героя віднайде вічний спокій у Царстві Небесному. Вічна та світла пам’ять!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *