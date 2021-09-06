В центрі Кременеця відкрили фотовиставку робіт місцевих і польських авторів (фото)
В експозиції зібрали роботи місцевих та польських фотохудожників. Відкриттю виставки сприяло консульство Польщі, пише «Кременець сіті».
«Виникла думка зробити таку виставу у місті Кременці. Дуже люблю ці фотографії. Тут не лише впізнавані місця міста Кременця, але й гарні несподівані ракурси, котрі митцям вдається відшукати», — каже польський консул Пьотр Урбановіч.
Додає, що це спільний проєкт із краєзнавчим музеєм тут в Кременці і галереєю «Лабіринт» у Польщі.
«Наше консульство намагається підтримувати усі проекти, котрі представляють нашу спільно українсько-польську культуру та спадщину», – додав Урбановіч.
Загалом презентували роботи двадцятьох авторів — польських та кременецьких фотохудожників.
«Пізніше виставку експонуватимуть в Дубно, Острозі, Рівному та Луцьку в краєзнавчих та обласних музеях», — каже директор краєзнавчого музею Андрій Левчук.