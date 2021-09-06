Тернопільський чиновник поскаржився на шахраїв, які від його імені просять у підприємців гроші

Шахраї від імені заступника начальника управління Держпраці в Тернопільській області Андрія Зубика розсилають повідомлення в месенджері львівським підприємцям з проханням перекинути на рахунок 45 тис. грн. Такі повідомлення бізнесменам почали надходити з 1 вересня. Чиновник же просить ні в якому разі не перекидати кошти, пише Захід. нет.

Андрій Зубик раніше працював у львівському обласному управлінні Держпраці. Півроку тому після виграного конкурсу почав роботу на посаді заступника начальника управління Держпраці в Тернопільській області.

«Два дні тому мені подзвонив знайомий зі Львова і сказав, що в Facebook в месенджері від мого імені львівським підприємцям приходять повідомлення з проханням перекинути велику суму грошей. Він мені скину скриншот цього повідомлення. Там було написано дослівно: «Прошу помогти, 45 тисяч по безналу. Дуже терміново!», – розповідає ZAXID.NET Андрій Зубик.

Чиновник додає, що був шокований, тому одразу написав пост в соціальній мережі про те, що аферисти від мого імені просять позичити або перекинути гроші. Також Андрій Зубик застеріг усіх, хто отримує такі повідомлення – не реагувати на них, аби не дати шахраям вводити себе в оману. Також він звернувся в поліцію.

«Коли мені прислали ці скриншоти, то я був шокований. Я державний службовець, і це не припустимо. Як пояснили мені в поліції, що це є шахрайські дії. Хтось на інший номер зареєстрував моє ім’я і прізвище, скопіював мої фотографії, просто зробив дублікат моєї сторінки. Переважно це роблять люди, які вже мали терміни засудження і правоохоронці розповіли, що це скоріш за все зроблено з Донеччини, Луганщини та територій, підконтрольних ДНР і ЛНР», – додає Андрій Зубик.





