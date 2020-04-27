Частинка Риму в Теребовлі (Фото)

Частинка Риму в Теребовлі — 76 колон з білого тесаного каменю.

Були дві вежі висотою 39 метрів, але, на жаль, їх вкоротили совєти в 1954 році.

Історія римо-католицької базиліки бере свій початок з 1924 року, коли з ініціативи ксьондза Євстахія Яловіцького було закладено та освячено перший камінь під будівництво костелу.

Автором проекту був відомий на той час професор і доктор інженерних наук Адольф Жишка-Богуш, відомий як один із реставраторів Вавельського палацу у Кракові.

Будівництво костелу було завершено у 1928 році, а кошторис усіх будівельних робіт складав на той час 445 723 тис. злотих.