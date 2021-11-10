Водія діставали рятувальники: на трасі “Тернопіль – Івано-Франківськ” ДТП (фото)

На автодорозі Н-18 “Тернопіль – Бучач – Івано-Франківськ” перекинулося авто.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, ДТП сталася 9 листопада близько опівночі.

За інформацією рятувальників, автомобіль з’їхав в кювет на вулиці Шевченка у Монастириськах.

Потерпілого змогли дістати з понівеченого авто за допомогою спецзасобів. Чоловіка, 1992 року народження, забрала швидка.

Надзвичайники розблокували проїжджу частину, відбуксирувавши електроопору. Ймовірно, кермувальник зніс її під час аварії.

У якому стані водій наразі невідомо. Слідкуйте за оновленням матеріалу.